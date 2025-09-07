Saglia Macchina Agricole di Casalgrasso e i suoi macchinari di settore alla Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo [VIDEO]

Saglia Macchine Agricole di Casalgrasso, storica azienda locale che si occupa di commercio e riparazione di macchinari agricoli, è presente come ormai da tradizione alla Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo.

Il titolare Livio Saglia elenca la vasta gamma dei prodotti a disposizione per i coltivatori. “Trattiamo pompe idrovore per i trattori con telaio in tubo piegato, sul mercato da più di 15 anni. Abbiamo a disposizione pompe, trince per lo stocco del mais, macchinari per la pulizia degli argini stradali, macchine spaccalegna, seghe cippatrici, circolari e a nastro. Per i clienti abbiamo disponibili anche toglipatate, pinze per il legno e tutti i prodotti per la concimazione legata all’agricoltura. Riserviamo ai nostri clienti infine numerose offerte, con macchine revisionate revisionate e collaudate, nuovamente pronte per la vendita".

L’INTERVISTA [VIDEO]