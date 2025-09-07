Sabato 13 e domenica 14 settembre torna la festa a Madonna d’Oriente di Paesana

A Paesana uno degli immancabili appuntamenti che segnano la fine della stagione estiva è, senza ombra di dubbio, la tradizionale festa a “Madonna d’Oriente”, la località che sorge a monte della frazione Croesio, nei pressi dell’omonimo santuario (ubicato sul territorio del Comune di Sanfront, ma in capo alla Parrocchia di Santa Margherita di Paesana), un tempo meta di pellegrinaggi a piedi per “invocare la pioggia” e far finire la lunga siccità.

Ancora una volta, gli instancabili “Amici di Croesio” organizzano per il fine settimana del 13 e 14 settembre alcuni appuntamenti.

Il primo di questi è in programma alle 14 di sabato 13 settembre, con la gara a petanque a coppie sorteggiate (si gioca solo con bocce vuote – gara riservata ai nati e residenti nelle Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita e ai soci delle bocciofile delle quattro vallate). A seguire, in serata, ore 20, grande cena con la porchetta di Diego e Germano cotta alla brace, che verrà servita sino ad esaurimento posti, con adesione esclusivamente su prevendita da effettuarsi entro venerdì 12 settembre presso il negozio “Fiori di Fiordaliso”, di Via Roma 17 a Paesana (menù: affettati misti, insalata fantasia, porchetta, contorno, formaggio, frutta e dolce al costo di 20 euro – Menù bimbi: 10 euro).

Terminato l’appuntamento conviviale, canti spontanei, musica con “Capitan Venezia” e “cocktail bar”.

Il giorno successivo, domenica 14 settembre, alle ore 10.30 recita del Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa delle ore 11 e dal pranzo con polenta e salsiccia, servito a partire dalle ore 13.00, con adesione esclusivamente su prevendita da effettuarsi entro venerdì 12 settembre presso il negozio “Fiori di Fiordaliso”, di Via Roma 17 a Paesana.

Nel pomeriggio riprendono le gare a petanque (si gioca solo con bocce vuote – gara riservata ai nati e residenti nelle Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita e ai soci delle bocciofile delle quattro vallate); alle 15 Santo Rosario; alle 16 merenda con “Gofri” della Val Chisone e giochi per i bambini.

Per tutta la durata della festa funzionerà un grande servizio bar.