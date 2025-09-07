Dal cuore di San Francisco a un casolare di Roddino: Barbara Boyle racconta la sua nuova vita in “Pinch Me”

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 3 settembre.

***

Una vita intensa nel mondo della pubblicità a San Francisco, poi la scelta di abbandonare tutto e ricominciare in un piccolo borgo delle Langhe. È questa la storia di Barbara Boyle, cittadina statunitense che oggi vive a Roddino con il marito Kim, e che sabato 13 settembre alle ore 17,30, presso la Bottega di via Roma, presenterà il suo libro “Pinch Me: Waking Up in a 300-Year-Old Italian Farmhouse” (tradotto: “Datemi un pizzicotto. Risvegliarsi in un casale italiano di 300 anni”).

Il memoir, scritto in inglese e già distribuito negli Stati Uniti, racconta il colpo di fulmine con un rudere di pietra di tre secoli e con il paesaggio delle colline piemontesi. Una scelta istintiva, dettata dagli incontri con le persone, dall’ambiente e dalla tradizione, che ha portato la coppia a ristrutturare una vecchia stalla e a trasformarla in una nuova casa.

Il libro è un racconto di scoperte e di piaceri, fatto di paesaggi mozzafiato, cibo straordinario e relazioni che nascono attorno a un tavolo. Ma non mancano le difficoltà di adattamento a una nuova cultura e le prove più dure della vita. Boyle, infatti, condivide anche il momento doloroso della diagnosi di un tumore al seno, affrontata mentre il progetto di una nuova esistenza prendeva forma. Pinch Me intreccia così la fragilità della malattia con la forza della rinascita, l’impegno nel ricostruire un casale e la capacità di intrecciare nuove amicizie, costruendo non solo una casa, ma una comunità.

Accanto alle riflessioni personali e alle memorie intime, il libro offre anche piccole incursioni gastronomiche: alcune ricette che raccontano la ricchezza culinaria del territorio e ne riflettono l’accoglienza. È, in definitiva, un inno alla capacità di reinventarsi, alla forza dell’amore e all’energia che nasce dal guardare il mondo – e se stessi – da una prospettiva diversa.

A dialogare con Barbara Boyle sarà il giornalista Sante Altizio, in un incontro a ingresso libero. Dopo la tappa di Roddino, Pinch Me sarà presentato anche alla prossima Buchmesse di Francoforte, la più importante fiera del libro internazionale, portando con sé un pezzo di Langa oltreoceano.