Doriano Gioka, trinitese dal “cuore d’oro”: lavori a costi “zero” nella scuola secondaria di primo grado

Ha un nome e un cognome l’autore di un gesto “insolito”, compiuto per amore del suo paese, Trinità: si chiama Doriano Gioka e ha eseguito alcuni lavori nella scuola secondaria di primo grado “a costo zero”. Un’iniziativa personale, ad opera della sua ditta, che non poteva di certo passare inosservata.

Spiega la sindaca Ernesta Zucco, riconoscente per il gesto compiuto dall’uomo: “La scuola necessitava di una revisione totale di un’aula da adibire ai ragazzi con disabilità, che in passato era archivio. In più, doveva essere ripristinato il soffitto del corridoio del primo piano, danneggiato da perdite avvenute dal tetto. Infine, dovevano essere rattoppati buchi nelle aule e compiute sistemazioni varie.

Con grande sorpresa, invece del preventivo e della spesa finale, il signor Doriano ci ha comunicato che Trinità, a lui e al fratello ha dato molto, per cui ha deciso di ricambiare con un piccolo contributo al paese, non presentando alcun conto”.

Conclude la prima cittadina: “La sorpresa è stata grande, come il cuore di Doriano. Voglio ringraziarlo da parte dei fruitori della scuola, delle famiglie, dei dipendenti comunali, soprattutto la ragioniera che tiene i conti della comunità e degli amministratori. È stato un gesto di grande solidarietà e generosità, che non potevo non evidenziare”.