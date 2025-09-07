Linea Alba-Torino: tornano le corse speciali per Cheese e il collegamento ferroviario con Caselle

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 2 settembre.

L’estate 2025 è stata segnata da ritardi e soppressioni che hanno reso complicata la vita dei pendolari sulle linee ferroviarie della Granda. In particolare sulla tratta Alba–Torino, il Comitato Pendolari Alba-Germagnano ha raccolto decine di segnalazioni, denunciando disagi e chiedendo soluzioni strutturali.

Ora, all’inizio di settembre, arrivano anche segnali positivi. Dal 7 settembre, infatti, riapre la tratta SFM4 fino alla fermata dell’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, come confermato da RFI. Durante l’estate la linea era stata sospesa per lavori, con bus sostitutivi tra Torino Rebaudengo e Germagnano. Resta invece chiusa la sezione Germagnano–Ceres, il cui completamento è previsto per la primavera 2026.

E non è l’unica buona notizia: domenica 21 settembre, in occasione di Cheese 2025 (19–22 settembre), saranno attivate 16 corse straordinarie tra Torino e Bra. Un’iniziativa che permetterà di ridurre il traffico e rendere più agevole la partecipazione al grande evento internazionale dedicato al formaggio.