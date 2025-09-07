Fognini: "Armani? Barbuto in campo perché me lo disse lui"

(Adnkronos) - Il tennista Fabio Fognini con la moglie Flavia Pennetta alla camera ardente di Giorgio Armani. “Un ricordo di Giorgio Armani? Quando mi disse di farmi crescere un po’ di più la barba, ed è per questo che mi avete visto un po’ più barbuto in campo", le parole del tennista.
domenica 07 settembre
