| 07 settembre 2025, 09:40

Il primo ministro giapponese Ishiba annuncia le dimissioni

ROMA (ITALPRESS) - Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato le sue dimissioni. Lo scrive su X l'emittente televisiva NHK. Secondo quanto riportato dall'emittentela tv nipponica la decisione del premier nipponico avrebbe l'obiettivo di evitare una spaccatura all'interno del Partito Liberal Democratico al potere.foto: IPA Agency(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

