 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 07 settembre 2025, 12:19

Salvini “Italia non più malato d’Europa, ma riportata in sicurezza”

Salvini “Italia non più malato d’Europa, ma riportata in sicurezza”

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "Se ripensiamo a qualche Cernobbio fa si diceva 'fate prestò perchè l'Italia era il malato d'Europa. Oggi sembra un mondo totalmente diverso con il debito francese preoccupante, l'economia tedesca e britannica stagnanti. Mentre [abbiamo, ndr] l'Italia con il segno più davanti e lo spread sotto i 100, punti, la disoccupazione ai minimi e la borsa ai massimi. Abbiamo riportato in 3 anni l'asse dell'Italia in galleggiamento e in buona sicurezza". Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in un'intervista a Class Cnbc nel corso del Forum Teha di Cernobbio.foto: IPA Agency(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium