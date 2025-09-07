MOTORI / A Busca il Gran Premio del Piemonte di Supermoto. Prima giornata nel segno di Marc Reiner Schmidt

Sabato 6 settembre il Circuito Internazionale di Busca ha ospitato, in una bella e calda giornata di sole e con una buona cornice di pubblico, il Gran Premio del Piemonte, quinta prova del Campionato Mondiale Supermoto, con prove libere e qualifiche delle classi S2 – S4 – S1GP e SMJunior disputate in mattinata.

Per la S1GP, con circa una trentina di piloti al via, si è disputata la Q1, che ha permesso ai primi nove di accedere alle Q2, con il primo colpo di scena: il veneto Elia Sammartin è rimasto escluso dalla Q2 essendosi piazzato solamente in decima posizione.

I primi tre classificati della Q2: Marc Reiner Schmidt, Steve Bonnal e Lukas Hollbacker si sono contesi la Superpole S1GP, che ha visto prevalere Schmidt, al quale è andato l’assegno da 500 euro della Metzeler, seguito da Bonnal ed Hollbaker.

Nel pomeriggio si sono svolte le prime manche di gara. Quella della classe S2, riservata gli Under 21 in sella a moto da 250 cc., ha salutato la vittoria di Nathan Terraneo, dopo una breve sfuriata iniziale del francese Melvin Viola, seguito dal conterraneo Adrien Sarda.

A seguire sono scesi in pista i piloti della classe S4, che assegna il titolo europeo in gara unica, correndo esclusivamente sul tratto asfaltato, senza toccare lo sterrato, dove Alessandro Morosi ha preceduto lo spagnolo Julen Avila Cortes e i fratelli Gourdon Rafael Alex e Gourdon Rafael Theo.

Infine, la gara più attesa, quella della S1GP, che ha visto scattare al comando Hollbacker, passato già nel corso del primo giro da Schmidt, che ha preso il largo, andando a tagliare il traguardo solitario, mentre alle sue spalle si sprecavano i sorpassi tra Bonnal ed Hollbaker, con il primo che ha avuto la meglio sul diretto avversario. Solamente settimo Elia Sammartin.

Oggi, domenica 7 settembre, avranno luogo le altre due manche delle classi S2 -S4 -SMJunior ed S1GP, che si prospettano molto combattute.