Contributi per l'ospitalità degli stagionali, ultimi giorni per fare richiesta

Le aziende agricole che ospitano i lavoratori stagionali hanno ancora qualche giorno per presentare domanda di contributo. Scade infatti alle 12 di venerdì 12 settembre il bando con cui la Regione Piemonte intende favorire l’accoglienza degli stagionali nelle aziende, riducendo di conseguenza gli spostamenti dei lavoratori.

Lo ricordo il Comune di Savigliano, che segnala come, dopo aver scaricato e compilato il modello disponibile sul sito internet del Municipio, la domanda va consegnata all’Ufficio protocollo del Comune, portandola direttamente o inviandola via Pec all’indirizzo comune.savigliano@legalmail.it (all’attenzione dell’Ufficio Agricoltura).

«Possono beneficiare del contributo – ricordano dal Comune – le aziende agricole operanti sul territorio comunale che acquistino o affittino moduli abitativi temporanei e li collochino all'interno delle proprie aziende. Per l'acquisto, il contributo è di 2.000 euro per modulo, elevabili a 2.500 nel caso in cui il modulo abitativo sia dotato di sistema di climatizzazione. Per il noleggio il contributo è di 500 per modulo, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti. Il tetto massimo arriva fino a 25.000 euro per soggetto richiedente».

Per informazioni, contattare l'Ufficio agricoltura allo 0172.710267.