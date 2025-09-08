Ortofrutta, Coldiretti Cuneo: bilancio positivo nonostante clima difficile e costi in aumento

Un’annata complessa sul fronte climatico, con piogge insistenti in primavera e un’estate segnata da siccità e temporali estremi, non ha impedito all’ortofrutticoltura cuneese di far segnare in questo 2025 risultati complessivamente positivi. Lo sottolinea Coldiretti Cuneo, che si prepara a portare le eccellenze orticole e frutticole locali alla tradizionale Mostra Ortofrutticola “Città di Cuneo”, in programma a San Rocco Castagnaretta dal 12 al 14 settembre.

Malgrado le difficoltà dettate dall’andamento climatico – spiega Coldiretti Cuneo – i raccolti presentano standard qualitativi elevati e quotazioni generalmente soddisfacenti per i produttori. Tuttavia, pesa sul bilancio delle aziende agricole l’aumento dei costi di produzione, in particolare per l’irrigazione, indispensabile per salvare le colture ortofrutticole (ma non solo) durante le prolungate ondate di caldo e siccità che hanno interessato la Granda nel corso dell’estate 2025.

“Per far fronte alla crescente incertezza dell’andamento meteo – afferma Enrico Nada, presidente provinciale della Coldiretti – torniamo a chiedere la realizzazione di una rete di ‘mini invasi’, piccoli bacini diffusi sul territorio in grado di raccogliere e conservare l’acqua piovana per affrontare i periodi di emergenza idrica, resi sempre più frequenti dai cambiamenti climatici in atto”.

Alle difficoltà legate all’acqua si aggiungono quelle della manodopera e degli squilibri lungo la filiera. “Le imprese ortofrutticole – sottolinea Paolo Quaranta, presidente Coldiretti di Zona Cuneo – devono fare i conti con la carenza di lavoratori qualificati, aggravata da lungaggini e vincoli burocratici che ostacolano il reperimento di manodopera stagionale, ma anche con liquidazioni eccessivamente dilatate nel tempo e, in alcuni casi, insufficienti a coprire i costi di produzione”.

“Sfide ormai strutturali – aggiunge il direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – che vanno affrontate una volta per tutte a tutela di uno dei settori più significativi dell’agroalimentare Made in Cuneo, l’ortofrutta, con un valore che supera i 400 milioni di euro”.