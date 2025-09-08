HOCKEY / Lorenzoni e Hc Bra impegnate a Roma per le gare di Supercoppa

Si sta avvicinando il momento clou della stagione. Sabato 13 sia le atlete della Lorenzoni che gli uomini dell'HC Bra saranno a Roma per disputare le gare di Supercoppa.

Le ragazze del presidente Calonico, in quanto vincitrici di Coppa 2024, incontreranno alle ore 16.30, nell'impianto delle Tre Fontane, le campionesse in carica dell'Amsicora. Gli uomini incontreranno a seguire il Tevere di Roma. Entrambe le sfide sono un replay delle gare della scorsa stagione che a Genova avevano visto entrambe le squadre della Zizzola purtroppo cedere agli shot-out agli avversari.

L'aspettativa, in questa settima edizione, è comunque alta. I braidesi possono contare sulla buona esperienza di questo tipo di evento che prevede una partita secca. Ben quattro volte le donne e tre volte gli uomini hanno portato a casa la Supercoppa e sperano di confermare i successi passati.

Ancora lontana dal rientro purtroppo l'attaccante Lorenzoni Pilar De Biase, top scorer della scorsa stagione, rimpiazzata da due new entry, la centravanti Sofia Vercelli e il difensore Lola Munoz, che si stanno amalgamando rapidamente.