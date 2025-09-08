Bra: un presidio per sostenere la partenza della Global Sumud Flotilia

Martedì 9 settembre dalle 21 alle 22 si terrà a Bra un presidio, organizzato dalla Rete Cuneese, per sostenere la partenza della Global Sumud Flotilia. Durante l'iniziativa sono previsti collegamenti in diretta con alcuni protagonisti dell'operazione umanitaria.
Sarà possibile collegarsi con il braidese Abderrahmane (Ab) Amajou, neo-presidente di ActionAid International Italia, e con l'insegnante di Pocapaglia Linda Ansaldi, entrambi in procinto di salpare da Catania con la flottiglia. Previsto anche un collegamento con il professor Luigi Bisceglie del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), che da Betlemme coordina il progetto "Juzoor" per la costruzione di una scuola nella Cisgiordania sotto occupazione israeliana.
La serata si arricchirà inoltre della testimonianza diretta di un medico palestinese residente nel territorio cuneese, che porterà la sua esperienza personale sul conflitto in corso.
L'evento rappresenta un momento di solidarietà e informazione su una delle iniziative umanitarie più significative degli ultimi tempi.