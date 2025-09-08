Ciclismo, Nicole Bracco seconda nel 5° Gran Premio Città di Castelfranco Emilia

Nella gara modenese, intitolata alla memoria della prima ciclista donna della storia Alfonsina Morini Strada, si assiste ad una prova di grande spessore sin dalle prime battute. Le atlete della categoria esordienti coprono la distanza prevista ad una velocità media di quasi 38,5 chilometri orari dandosi battaglia dal primo all'ultimo dei 6 giri previsti su un percorso prevalentemente piatto ma decisamente tecnico.

Un susseguirsi continuo di tentativi di fuga e di ricongiungimenti da parte del gruppo che non sembra trovare equilibrio. Ma è l'ultimo giro a decidere le sorti della gara, quando il tentativo di allungo di Anastasia Ferri del team Fabiana Luperini San Miniato trova buon esito a -2 chilometri dalla conclusione. L'atleta toscana infatti si avvantaggia di una quindicina di secondi su un gruppo troppo attendista riuscendo così a gestire il divario sino alla linea del traguardo e cogliendo così la sua prima vittoria stagionale.

A regolare lo sprint del gruppo l'ennesima volata magistrale della campionessa italiana, la cuneese Nicole Bracco che precede la terza piazza della toscana Sara Colzi (team Capannori). Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) sempre più leader di classifica mette una serie ipoteca per la vittoria finale del Giro D'Italia interregionale del Trofeo Rosa 2025.

Da evidenziare gli ottimi piazzamenti delle compagne di team di Nicole Bracco, la piemontese Aurora Cerame campionessa italiana esordienti primo anno che con il quinto posto assoluto si aggiudica la classifica delle esordienti del primo anno ED1, nonché il decimo posto assoluto (settimo di categoria ED2) di Martina Pianta. Mentre tra le under 16 Donne Allieve un terzo, un quarto e un ottavo posto per le atlete "Cesanine" rispettivamente con Emma Colombo, Carlotta Rochi e Martina De Vecchi.

Riflettori nazionali già puntati su sabato 13 settembre 2025 per la classicissima Coppa di Sera di Borgo Valsugana per esordienti donne giunta alla sua 18^ edizione e alla 25^ Coppa Rosa per donne allieve.