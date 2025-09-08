Incidente sul lavoro alla Buzzi Unicem di Robilante: operaio cade da un’altezza di 4 metri

Incidente sul lavoro questa mattina presso il cementificio Buzzi Unicem, in strada Piansottano a Robilante.

Erano le 6.30 di oggi, lunedì 8 settembre, quando l’allarme è scattato per prestare soccorso a un operaio caduto da un’impalcatura e precipitato da un’altezza di circa 4 metri. La caduta è stata in parte attutita dal cumulo di pietre e sabbia sul quale l’operaio è finito.

Sul posto sono intervenuti il servizio regionale di emergenza 118 insieme a una squadra di Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cuneo.

Questi ultimi hanno provveduto a imbragare l’uomo per poi calarlo a terra tramite una barella toboga.

Il ferito è stato preso in consegna dai sanitari che ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo per gli accertamenti del caso.