 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 08 settembre 2025, 10:42

Incidente sul lavoro alla Buzzi Unicem di Robilante: operaio cade da un’altezza di 4 metri

L’uomo è precipitato sopra un cumulo di pietre e sabbia. Trasportato al Santa Croce per accertamenti

Lo stabilimento Buzzi Unicem di Robilante

Lo stabilimento Buzzi Unicem di Robilante

Incidente sul lavoro questa mattina presso il cementificio Buzzi Unicem, in strada Piansottano a Robilante.

Erano le 6.30 di oggi, lunedì 8 settembre, quando l’allarme è scattato per prestare soccorso a un operaio caduto da un’impalcatura e precipitato da un’altezza di circa 4 metri. La caduta è stata in parte attutita dal cumulo di pietre e sabbia sul quale l’operaio è finito.

Sul posto sono intervenuti il servizio regionale di emergenza 118 insieme a una squadra di Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cuneo.

Questi ultimi hanno provveduto a imbragare l’uomo per poi calarlo a terra tramite una barella toboga.

Il ferito è stato preso in consegna dai sanitari che ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo per gli accertamenti del caso.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium