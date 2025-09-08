Diano d’Alba celebra le Forze dell’Ordine, di Soccorso e le Forze Armate: cittadinanza onoraria e giornata aperta al pubblico

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 10.30, il Comune di Diano d’Alba ospiterà un evento di grande valore civile e simbolico: la cerimonia di attribuzione della Cittadinanza Onoraria alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione si svolgerà sul piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista, davanti al Monumento ai Caduti, come segno di riconoscenza “alle donne e agli uomini che con spirito di sacrificio interpretano la loro missione, andando sempre oltre il già gravoso dovere imposto dalla Legge”

Un progetto fortemente voluto dal Sindaco

L’iniziativa è stata desiderata intensamente dal Sindaco Ezio Cardinale, che ha alle spalle 40 anni di servizio in settori operativi della Polizia di Stato. Una lunga esperienza che gli ha permesso di acquisire piena consapevolezza del “sistema sicurezza” e di promuovere con convinzione questa giornata.

Il progetto è stato sostenuto con entusiasmo dal Consiglio comunale e trova il pieno appoggio dell’intera comunità dianese, pronta a testimoniare vicinanza e riconoscenza alle Forze dell’Ordine e di soccorso.

Intitolazione a Severino Zerrillo

Nel corso della giornata sarà inoltre intitolata l’ex caserma dei Carabinieri al Maresciallo Severino Zerrillo, figura indimenticata e indimenticabile per la comunità.

Un evento aperto a grandi e piccoli

Oltre alla parte istituzionale, l’iniziativa sarà una vera e propria festa per la cittadinanza, pensata per coinvolgere famiglie, giovani e bambini.

Tra i momenti più attesi:

la presenza della Fanfara dell’Aeronautica Militare, che animerà la cerimonia con le sue note solenni;

la Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, con attività ludico-didattiche per i più piccoli;

l’esposizione di mezzi storici e attuali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco;

la possibilità di ammirare da vicino veicoli speciali come la Lamborghini della Polizia di Stato;

numerosi stand informativi per conoscere meglio il comparto sicurezza e difesa dello Stato.

Un’occasione di incontro e conoscenza

L’evento rappresenta un momento unico per avvicinarsi al mondo della sicurezza e della difesa, conoscere da vicino uomini, donne e mezzi che ogni giorno garantiscono la libertà, la legalità e la protezione dei cittadini.

Un appuntamento che unisce riconoscenza istituzionale, memoria storica e partecipazione popolare, trasformando Diano d’Alba in un punto d’incontro tra comunità e forze dello Stato.







