Nuovo anno, nuove sfide: vivi il Taekwondo in palestra vicino a te!

Settembre porta con sé il profumo di nuovi inizi. Nelle case italiane risuona la stessa domanda che accompagna ogni rientro dalle vacanze: quale attività scegliere per i propri figli? Tra zaini da preparare e orari da incastrare, le famiglie cercano qualcosa che vada oltre il semplice movimento fisico.

Il taekwondo emerge come risposta naturale a questa ricerca di completezza. Non solo sport, ma palestra di valori dove energia, disciplina e amicizia si intrecciano quotidianamente. La Federazione Italiana Taekwondo ha trasformato questa antica arte marziale coreana in un movimento che oggi conta oltre 30.000 tesserati distribuiti in quasi 600 palestre su tutto il territorio nazionale. Il momento di iniziare non è mai stato più propizio.

La Federazione Italiana Taekwondo: 30.000 motivi per scegliere la qualità

Dietro ogni calcio perfetto, ogni movimento fluido, ogni sorriso di soddisfazione sui volti dei bambini che escono dalla palestra, c'è una garanzia che ha nome e cognome: la Federazione Italiana Taekwondo, unica riconosciuta dal CONI, unica legittimata a rappresentare questa disciplina olimpica sul territorio nazionale e internazionale.

I numeri raccontano una storia di crescita costante: 30.000 tesserati che hanno scelto la strada della qualità, 600 società affiliate che ogni giorno aprono le porte a chi cerca eccellenza tecnica e formazione umana. Non è casualità, ma architettura di un sistema che ha saputo trasformare un'arte marziale millenaria in movimento educativo contemporaneo.

Quando una famiglia sceglie una palestra affiliata FITA, non sta semplicemente iscrivendo il proprio figlio a un corso di sport. Sta investendo in un percorso certificato, dove ogni maestro è formato secondo standard federali, dove ogni lezione segue metodologie validate dall'esperienza olimpica, dove la crescita tecnica si intreccia indissolubilmente con quella umana.

Tre discipline, infinite possibilità: dal combattimento al freestyle

Il taekwondo non è mai stato una disciplina monolitica, e oggi più che mai rivela la sua natura caleidoscopica. Tre strade si aprono davanti a chi sale sul tatami per la prima volta, ognuna capace di accogliere personalità diverse e alimentare talenti unici.

Il combattimento rappresenta l'anima olimpica della disciplina, quella che ha portato Simone Alessio al bronzo di Parigi 2024. Una storia che dimostra come il taekwondo sappia conquistare anche chi inizialmente guardava altrove: prima di innamorarsi di questa arte marziale praticata dal padre, Alessio ha confessato di essere stato ossessionato dal calcio. Ma fu proprio la vittoria sui tatami a far prevalere la voglia di primeggiare in una disciplina che gli regalava soddisfazioni immediate.

Vito Dell'Aquila ha completato il capolavoro olimpico con l'oro di Tokyo 2020, mentre Antonino Bossolo ha dimostrato che anche il parataekwondo sa regalare emozioni pure, conquistando il bronzo paralimpico con una determinazione che ha commosso il mondo.

Le forme trasformano il movimento in arte pura: sequenze codificate che educano controllo e perfezione tecnica. Il freestyle esplode invece in creatività acrobatica, unendo tecnica marziale e spettacolarità in performance che tolgono il fiato. Tre linguaggi diversi per raccontare la stessa passione, tre opportunità per ogni bambino di trovare la propria strada.

Un tatami per tutti: dal bambino all'over, dalla principiante alla campionessa

Il taekwondo ha scelto l'inclusione come bandiera molto prima che diventasse parola d'ordine. Sui tatami delle palestre FITA non esistono discriminazioni, ma solo opportunità che si moltiplicano per ogni fascia d'età e ogni livello di preparazione.

Il fenomeno femminile rappresenta una delle rivoluzioni più belle di questa disciplina. Sono sempre più numerose le bambine e ragazze che scelgono di mettersi in gioco, scoprendo un'attività capace di trasformare corpo e mente in strumenti di consapevolezza. Non si tratta di semplice movimento fisico: il taekwondo migliora la percezione del proprio corpo, costruisce sicurezza interiore e alimenta autostima genuina. Una pratica completa che valorizza forza, agilità, coordinazione e determinazione, in un ambiente educativo dove ogni diversità diventa ricchezza.

Ma l'età non è mai stata un limite sui tatami federali. La FITA promuove progetti dedicati agli over, con percorsi pensati per chi vuole mantenersi attivo, in forma e in equilibrio a qualsiasi età. Un'opportunità concreta per avvicinarsi all'attività fisica in modo graduale, piacevole e sicuro, sempre sotto la guida di istruttori qualificati che sanno adattare ogni tecnica alle esigenze individuali.

Per i più piccoli, ogni lezione diventa laboratorio di crescita integrale. Il taekwondo sviluppa rispetto, autocontrollo e fiducia in sé stessi, mentre i benefici psicomotori - equilibrio, postura, coordinazione - accompagnano naturalmente il processo di maturazione fisica e mentale.

Settembre è il mese delle scelte: trova la tua palestra FITA

Le palestre affiliate alla Federazione Italiana Taekwondo aprono le porte con un invito che sa di promessa: la lezione di prova che può cambiare una vita. Non importa se si tratta del primo approccio al movimento o del ritorno dopo una pausa estiva, settembre rappresenta il momento perfetto per iniziare.

Ogni società affiliata FITA sul territorio nazionale garantisce standard qualitativi uniformi, metodologie validate dall'esperienza olimpica, istruttori formati secondo protocolli federali. La palestra più vicina a casa diventa porta d'accesso verso un mondo che può portare dalle prime tecniche di base fino ai tatami delle Olimpiadi.

Il percorso inizia con un semplice passo sul tatami. Il futuro si scrive calcio dopo calcio, sempre sotto l'egida di chi rappresenta ufficialmente il taekwondo in Italia.



























