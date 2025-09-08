 / Eventi

L'Auser celebra la fine dell'estate tra i colori autunnali delle Langhe

Venerdì 19 settembre a Grinzane Cavour giornata di festa con visita guidata e pranzo sociale

Le colline di Grinzane di Cavour

Venerdì 19 settembre l’Auser provinciale, insieme alle varie sedi Auser della provincia di Cuneo (Cuneo e vallate, Alba Langhe e Roero, Insieme Bra e Roero, Fossano, Garessio e Valle Tanaro, Mondovì e monregalese, Savigliano e Verzuolo), organizza la Festa di fine estate dell’Auser. Quest’anno è stata scelta Grinzane Cavour, in un periodo in cui il paesaggio delle Langhe inizia a presentare i bellissimi colori dell’Autunno.

Nella mattinata si visiterà il borgo di Grinzane, con l’accompagnamento di una guida turistica.

La giornata conviviale proseguirà con il pranzo sociale presso il Ristorante “Il Faro” di Rodello.

Per informazioni telefonare all’Auser di Cuneo, dal lunedì al venerdì ore 9-12, al numero 0171.601092 o passare in sede in Via Negrelli 7/B a Cuneo.

