MOTORI/ Al via le iscrizioni per il Rally di Santo Stefano Belbo

Prende il via con l’apertura delle iscrizioni l’edizione 2025 del Rally di Santo Stefano Belbo. L’ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport si corre nel week-end fra il 4 e 5 Ottobre prossimi. Sarà per la Cinzano Rally la prima gara senza Gil Calleri persona di spicco del team albese scomparso in un incidente stradale il 29 Giugno scorso. Per questo motivo Gil verrà ricordato dedicando un trofeo denominato “Gil Calleri Cup” che sarà consegnato al vincitore assoluto della competizion

e. L’appuntamento cuneese ricorda come ogni anno anche Roberto Botta con la coppa che porta il suo nome riservata al secondo equipaggio nella classifica assoluta finale. Il Rally di Santo Stefano Belbo - Gil Calleri Cup riserva in questa edizione un monte premi di grande significato. Il mensile Tutto Rally omaggerà il vincitore assoluto con un abbonamento per un anno.

Lunigiana gomme mette in palio un casco al primo pilota “Under 25”. L’appuntamento sulle strade della Valle Belbo ormai come tradizione è affiancato al Trofeo delle Merende. In questa edizione tutti gli equipaggi al via saranno automaticamente iscritti al trofeo con una offerta libera e, oltre a ricevere il consueto “pacco gara” con prodotti messi a disposizione dai partner dell’evento, concorreranno ad un monte particolarmente interessante.

Al primo equipaggi classificato nella classe R4 verranno consegnati il Memorial “Francesco Pozzi” mentre grazie alla partnership con Pirelli i primi tre classificati avranno a disposizione due pneumatici della casa milanese. La classe N2 sarà premiata con il memorial intitolato ad Omar Pedrazzoli e anche in questo caso Pirelli omaggerà due pneumatici. Durante la gara verrà inoltre premiato il miglior navigatore ossolano con il trofeo “Giovanni Malandra”.

La tre giorni nella terra di Cesare Pavese inizierà il giovedì 2 ottobre con la consegna del radar. Venerdì sarà ancora possibile ritirare il road book mentre va ricordato che questa sarà l’unica giornata disponibile per le ricognizioni. Una scelta dovuta alla concomitanza con un’altra manifestazione sportiva a livello internazionale.

La serata si concluderà con l’ormai tradizionale “Cena delle Merende” un momento dedicato alla solidarietà il cui ricavato verrà destinato al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Alba- Bra. A “Sportabili” di Alba, all’associazione volontaria “La Collina degli Elfi” e alle “Coccole di Kira” che si occupa di pet therapy . Il sabato sarà dedicato alle verifiche tecniche e allo shakedown. Il via della sfida la domenica alle ore 8 e la disputa di sei prove speciali (tre da ripetere) con l’arrivo e la premiazione nel centro di Santo Stefano Belbo alle ore 16.