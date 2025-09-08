 / Sport

Sport | 08 settembre 2025, 12:10

CALCIO / Alla Juventus Esordienti 2013 l’undicesimo “Trofeo Balocco BRF Città di Fossano” [FOTOGALLERY]

Bianconeri dilaganti contro la Fiorentina, terzo il Monza, quarta l’Atalanta. Un torneo giovanile che ha confermato l’interesse degli anni passati, in attesa di accogliere nel 2026 anche il “Primo memorial Alessandra Balocco”, tutto al femminile

Con il netto successo per 5-1 nella finalissima contro la Fiorentina, la Juventus Esordienti 2013 si è aggiudicata ieri, in uno stadio Pochissimo gremito di pubblico, l’undicesima edizione del “Trofeo Balocco BRF Città di Fossano”, terzo “Memorial Aldo e Alberto Balocco”. Terzo posto per il Monza che ha avuto la meglio sull’Atalanta, con il risultato di 1-0.

La manifestazione giovanile, pienamente riuscita, conferma i consensi da sempre attribuiti. Merito del Fossano calcio che, ormai da tradizione, organizza la competizione in collaborazione con l’azienda dolciaria Balocco, il Comune di Fossano, la banca e fondazione CRF, nonché il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte.

Quest’anno la novità assoluta è stata anche l’inserimento di quattro squadre femminili nella competizione: tre professionistiche (Juve, Milan e Inter Women) e una dilettantistica (la Freedom Women di Cuneo).

Le premiazioni ufficiali sono avvenute in presenza del vice presidente regionale Franco Graglia, oltre ai padroni di casa Diletta Balocco, Marco Costamagna e papà Ruggero, il sindaco di Fossano Dario Tallone (con indosso la divisa del Fossano calcio e il marchio Balocco), il presidente della Fondazione CRF (Cassa di Risparmio di Fossano) Giancarlo Fruttero e il presidente del Fossano Calcio e direttore amministrativo Gianfranco Bessone.

Tutti pronti allora per il 2026 per la dodicesima edizione e il primo atteso “Memorial Alessandra Balocco”, tutto al femminile, con 8 squadre partecipanti (che si aggiungeranno alle 4 partecipanti di quest’anno), in onore della compianta amministratrice delegata Balocco.

