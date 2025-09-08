CALCIO / Alla Juventus Esordienti 2013 l’undicesimo “Trofeo Balocco BRF Città di Fossano” [FOTOGALLERY]

Con il netto successo per 5-1 nella finalissima contro la Fiorentina, la Juventus Esordienti 2013 si è aggiudicata ieri, in uno stadio Pochissimo gremito di pubblico, l’undicesima edizione del “Trofeo Balocco BRF Città di Fossano”, terzo “Memorial Aldo e Alberto Balocco”. Terzo posto per il Monza che ha avuto la meglio sull’Atalanta, con il risultato di 1-0.

La manifestazione giovanile, pienamente riuscita, conferma i consensi da sempre attribuiti. Merito del Fossano calcio che, ormai da tradizione, organizza la competizione in collaborazione con l’azienda dolciaria Balocco, il Comune di Fossano, la banca e fondazione CRF, nonché il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte.

Quest’anno la novità assoluta è stata anche l’inserimento di quattro squadre femminili nella competizione: tre professionistiche (Juve, Milan e Inter Women) e una dilettantistica (la Freedom Women di Cuneo).

Le premiazioni ufficiali sono avvenute in presenza del vice presidente regionale Franco Graglia, oltre ai padroni di casa Diletta Balocco, Marco Costamagna e papà Ruggero, il sindaco di Fossano Dario Tallone (con indosso la divisa del Fossano calcio e il marchio Balocco), il presidente della Fondazione CRF (Cassa di Risparmio di Fossano) Giancarlo Fruttero e il presidente del Fossano Calcio e direttore amministrativo Gianfranco Bessone.

Tutti pronti allora per il 2026 per la dodicesima edizione e il primo atteso “Memorial Alessandra Balocco”, tutto al femminile, con 8 squadre partecipanti (che si aggiungeranno alle 4 partecipanti di quest’anno), in onore della compianta amministratrice delegata Balocco.