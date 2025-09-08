Arclub Fossano: successi giovanili al 4° Memorial Dado Toti

Domenica 7 settembre, l'Arclub Fossano ha ospitato il "4° Memorial Dado Toti", un evento di tiro con l'arco che si è svolto presso il campo di tiro in via Marene 83 a Fossano. Questa giornata di gara è stata un'occasione per ricordare e onorare la memoria di Dado Toti, uno dei soci fondatori dell'Arclub Fossano nel 1985 e presidente per molti anni.



Dado Toti è stato un personaggio importante nella storia dell'Arclub Fossano, noto per il suo impegno e la sua passione per il tiro con l'arco. In particolare, ha dedicato molta attenzione al settore giovanile, ottenendo risultati eccezionali a livello nazionale e internazionale. La sua eredità continua a ispirare gli arcieri dell'Arclub Fossano.

Dell'Arclub hanno gareggiato 14 atleti del settore giovanile.

Nella divisione Arco Olimpico classe juniores Giovanni Streri ha conquistato il 1° posto, Andrea Erconi Van than 2° e Francesco Sarvia 3° ed insieme primi di squadra.

Chiara Conte 1ª nella classe juniores femminile.

Nella classe allieve ottimo 1° posto per Beatrice Streri, mentre nel maschile Lorenzo Bertero si è dovuto accontentare della 4ª posizione.

Nicolò Bertero 3° nella classe ragazzi, conquista però il primo posto di squadra insieme a Giacomo e Tommaso Rovera.

[Tommaso e Giacomo Rovera insieme con Nicolò Bertero]

Nella classe ragazze primo posto per Marisa Rescigno e seconda Irene De Carlo.

[Irene De Carlo e Marisa Rescigno]

Luca Buggiafreddo primo nella classe giovanissimi e Raffaele Barbero secondo.

Nella classe giovanissime ottimo primo posto per Giulia Rivoira.

[Beatrice Streri e Giulia Rivoira]

Nello scorso weekend si sono svolti a Polino Terni i campionati italiani fitarco 3D, dell'Arclub a partecipato nella divisione arco istintivo Tamara Firinu piazzandosi al 21 posto.

La dirigenza dell'Arclub ringrazia: la famiglia Toti per il contributo a sostegno del settore giovanile; l'industria Mandrile & Melis e l'Azienda Agricola Risicola Allocco Giovanni di Bra per aver contribuito alla premiazione.