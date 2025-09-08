Campionati Italiani Estivi: pioggia di medaglie per gli atleti cuneesi a Chiusa Pesio e Pinzolo [FOTOGALLERY]

Nella seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Estivi dedicati alle categorie Aspirati e Giovani di Chiusa Pesio, ospitati presso il Centro Sportivo Marguareis e organizzato dallo Sci Club Valle Pesio. In programma oggi le Short Individual, dove sono applicati 30" di penalità per ciascun errore commesso al poligono.

La giornata si è aperta con una tripletta tutta firmata CS Carabinieri nella categoria Aspiranti maschile. Sul gradino più alto del podio, ad aggiudicarsi il titolo italiano è Julian Huber che taglia il traguardo con un tempo di 29'50; nonostante i 4 errori distribuiti nelle prime tre serie di tiro, l'altoatesino grazie alla seconda migliore prestazione sugli skiroll della gara può comunque portarsi alla testa della classifica. Alle sue spalle i compagni di corpo sportivo Aaron Niederstaetter e Andreas Braunhofer. A parità di errori con Huber, Niederstaetter è più lento di soli 3″1. Braunhofer ha invece un ritardo di 45″2, pagando però un errore in più al poligono. Ai piedi del podio si ferma Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) con quattro errori totali al poligono. 7ª piazza per Filippo Massimino (Alpi Marittime) che fa registrare il miglior tempo sugli skiroll. Il vincitore della sprint, Jacopo Piasco (Alpi Marittime) conclude la prestazione al 9° posto. Stefano Occelli (Valle Stura) termina la gara al 18° posto, mentre Leonardo Raineri (Valle Ellero) è 33°.

Tra gli Aspiranti, invece, successo per Mauro Ravelli (Fondo Val Sole) con 26'17″9 e 5 errori al poligono, con un margine di 25″4 su Walter Landry del Bionaz Oyace a parità di errore. Terza e quarta piazza per il duetto dello Sci Club Entracque Alpi Marittime composto da Nicola Giordano e Jonathan Giordano. Nonostante una giornata particolarmente difficile al poligono, con ben 9 errori, il classe 2009 è il migliore della gara sugli sci e riesce a salire sul podio con un ritardo di 33″5; per il 2010, con il secondo tempo in pista, 7 errori al poligono costano un ritardo di 41″5. Top10 per Giacomo Maurino (Valle Stura) e Liam Lisciandrello (Valle Pesio) che concludono la loro prova rispettivamente all'8° e 9° posto. 18° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 19° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 24° Lorenzo Crimaldi (Alpi Marittime), 25° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 30° Luca Fulcheri (Valle Ellero), 33° Mario Einaudi (Valle Stura), 34° Mattia Bagnis (Valle Ellero), 40° Andrea Quaranta (Alpi Marittime), 52° Pietro Parola (Valle Stura).

Al femminile, Magalì Miraglio Mellano conquista il titolo italiano nella short individual femminile della categoria Giovani. La classe 2008 del CS Esercito si impone con un tempo di 27'21″6 e soli due bersagli mancanti, facendo per altro segnare anche il terzo tempo in pista. La piemontese si è messa alle spalle la gardenese Anna Anvidalfarei, che chiude in seconda piazza forte di un solo bersaglio mancato con un distacco di 56″6. Completa il podio Matilde Giordano: la biathleta delle Fiamme Oro, decisamente più fallosa al poligono con 6 bersagli mancati, riesce a contenere i danni col miglior tempo sugli skiroll e terminare la sua prova in terza piazza a 1'09″4. Ai piedi del podio l'altoatesina delle Fiamme Gialle Thea Walker seguita dalla piemontese Alice Gastaldi (Fiamme Gialle). Al 6° e 7° posto si fermano Gaia Gondolo (Esercito) e Iris Cavallera (Alpi Marittime).

[Magalì Miraglio Mellano alla conquista del titolo italiano nella categoria Short Individual]

Lucia Brocchiero si conferma trionfatrice dopo la sprint di sabato anche nella giornata di domenica in categoria Aspiranti. La classe 2009 chiude la gara in testa, con 4 errori, siglando una doppietta delle Fiamme Gialle assieme a Viola Camperi, più indietro di 29″2 su cui pesano due errori in più rispetto alla compagna di corpo sportivo, ma è più efficace sulla pista. Il podio si completa con Caterina Parola dello Sci Club Valle Stura: solo 3 errori al tiro per l'atleta del comitato Alpi Occidentali e un ritardo di 2'01. Giada Grosso ed Elena Carletto, entrambe esponenti dello sci club Alpi Marittime, concludono rispettivamente al 7° e 9° posto.

In allegato le classifiche ufficiali delle categorie di Inseguimento e Short Individual.