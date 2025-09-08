 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 08 settembre 2025, 10:41

Doppio allenamento congiunto per Cuneo Granda Volley: il programma della settimana

Le Gatte si preparano a sfidare mercoledì il Monviso e venerdì Vallefoglia nel cammino verso il campionato

Primo allenamento Cuneo Granda Volley 2025-2026

Primo allenamento Cuneo Granda Volley 2025-2026

Cuneo Granda Volley sta continuando il proprio cammino di avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A1. In particolare per Signorile e compagne sono diversi gli impegni della settimana: le Gatte saranno protagoniste di due allenamenti congiunti, il primo con Monviso Volley ed il secondo con Vallefoglia. Così le ragazze di Salvagni avranno l’opportunità di testare quanto preparato fin qui nel prestagione.

Questo il programma della settimana:

- lunedì: 10-12 pesi, 15:30-17:30 allenamento
- martedì: 10-12 pesi, 15:30-17:30 allenamento individuale
- mercoledì: 9-10:30 allenamento, 15:45 allenamento congiunto Monviso Volley (Villafranca Piemonte)
- giovedì: 9-11 pesi, 11:30-12:30 allenamento (ex Media 4), 15-17 allenamento (ex Media 4)
- venerdì: 17:30 allenamento congiunto Vallefoglia (Zola Predosa)
- sabato: rest
- domenica: rest

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium