Doppio allenamento congiunto per Cuneo Granda Volley: il programma della settimana

Cuneo Granda Volley sta continuando il proprio cammino di avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A1. In particolare per Signorile e compagne sono diversi gli impegni della settimana: le Gatte saranno protagoniste di due allenamenti congiunti, il primo con Monviso Volley ed il secondo con Vallefoglia. Così le ragazze di Salvagni avranno l’opportunità di testare quanto preparato fin qui nel prestagione.

Questo il programma della settimana:

- lunedì: 10-12 pesi, 15:30-17:30 allenamento

- martedì: 10-12 pesi, 15:30-17:30 allenamento individuale

- mercoledì: 9-10:30 allenamento, 15:45 allenamento congiunto Monviso Volley (Villafranca Piemonte)

- giovedì: 9-11 pesi, 11:30-12:30 allenamento (ex Media 4), 15-17 allenamento (ex Media 4)

- venerdì: 17:30 allenamento congiunto Vallefoglia (Zola Predosa)

- sabato: rest

- domenica: rest