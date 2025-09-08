 / Sport

Sport | 08 settembre 2025, 12:33

Dressage, doppio podio per l'Associazione Ippica Monregalese a Tortona

Manuel Lamberti conquista un primo e un secondo posto, Andrea Di Muro due terzi nelle categorie livello F juniores del concorso nazionale

Andrea Di Muro

Due allievi dell'Associazione Ippica Monregalese si sono distinti nel concorso nazionale di dressage disputato a Tortona nel corso del week end. Manuel Lamberti, in sella al suo cavallo baio, ha ottenuto un'eccellente prestazione conquistando un primo e un secondo posto nelle competizioni di livello F juniores. Ottimi risultati anche per Andrea Di Muro che, montando il suo cavallo grigio, si è piazzato per due volte sul terzo gradino del podio nella stessa categoria. Le performance dei due giovani cavalieri confermano la qualità del lavoro svolto dall'Associazione Ippica Monregalese nella formazione degli atleti del dressage giovanile.

Manuel Lamberti

redazione

