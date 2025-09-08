 / Sport

Sport | 08 settembre 2025, 12:42

MOTORI / Enduro, ottimi risultati per i piloti cuneesi a San Giacomo di Roburent

Nella quinta prova del Campionato Regionale Piemonte vittoria di Igor Marino tra i Senior 4T e podio per Alessia De Andreis nel femminile

Marco Vizio

Grande giornata di gare per l'enduro piemontese sui sentieri di San Giacomo di Roburent, dove si è disputata la quinta prova del Campionato Regionale. I piloti cuneesi hanno conquistato numerosi piazzamenti di prestigio in tutte le categorie. Igor Marino ha dominato la categoria Senior 4T aggiudicandosi la vittoria e chiudendo al 12° posto assoluto, seguito dal compagno di squadra Davide Gallo sul terzo gradino del podio. Sul podio anche Alessia De Andreis, terza nel femminile, e Lorenzo Cecchini, secondo tra i Veteran.

Ottime prestazioni nelle categorie Territoriali con Tommaso Ravotto e Giovanni Crema, entrambi secondi nelle rispettive categorie 2T e 4T. Tra i Senior 2T da segnalare il quarto posto di Federico Oderda, mentre nella Top Class Marco Vizio si è piazzato sesto (ottavo assoluto) seguito da Walter Bossi al nono posto. Completano il quadro dei risultati Mattia Magni quarto tra i Major 450, Riccardo Bongiovanni sesto nei Major 250 4T e Tommaso Caraffini ottavo nei Major 2T.

La stagione si concluderà il 12 ottobre a Buttigliera d'Asti con l'ultimo appuntamento del campionato.

Walter Bossi

redazione

