 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 08 settembre 2025, 10:29

Il Vbc Mondovì chiude l'estate con il BV BEACH 25

Successo all'Ultima Spiaggia per il torneo Junior e Senior: vincono Cuniberti-Garelli e il trio Genesio-Polizzi-Quaranta

Il Vbc Mondovì chiude l'estate con il BV BEACH 25

Il Vbc Mondovì ha messo la parola fine agli impegni estivi con un indimenticabile torneo di beach volley, tenutosi presso gli incantevoli impianti dell'Ultima Spiaggia. L'evento ha visto le categorie Junior e Senior darsi battaglia per tutto il pomeriggio, regalando al pubblico match intensi e spettacolari.

Categoria Junior: Cuniberti e Garelli trionfano in una finale mozzafiato

La competizione Junior è stata un vero concentrato di emozioni. Dopo una serie di incontri combattuti, a spuntarla nella finale sono stati Matteo Cuniberti e Leonardo Garelli. La coppia ha avuto la meglio in un match avvincente contro l'agguerrita formazione di Villanova. I quattro atleti hanno dato vita a scambi lunghissimi e punti spettacolari, dimostrando un grande talento e una passione contagiosa.

Categoria Senior: vittoria per Genesio, Polizzi e Quaranta.

Anche il torneo Senior ha riservato grandi sorprese e un livello di gioco altissimo. A conquistare il titolo sono stati Genesio Quaranta e Polizzi, che hanno mostrato una perfetta intesa e una tecnica impeccabile. La coppia si è imposta in finale su un'altra squadra molto forte, composta da Introzzi, Betthai e Pellegrino, in un incontro che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo punto.

Chiusura in bellezza e ritorno al volley indoor

Con la conclusione di questo entusiasmante torneo, il Vbc Mondovì saluta gli impegni estivi e si prepara a tornare a casa, sui campi da pallavolo indoor, per la nuova stagione. La giornata è stata una splendida celebrazione dello sport e dello spirito di squadra che anima la società monregalese.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium