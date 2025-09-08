Inizia la quinta stagione di Stadio Aperto, stasera alle 21:00 la prima puntata della nuova edizione

Appuntamento questa sera sui quotidiani del gruppo editoriale Morenews con la quinta stagione di Stadio Aperto, il programma dedicato al Girone A del campionato di Serie D che ormai dal 2021 accompagna il lunedì sera degli sportivi appassionati al raggruppamento nord occidentale.

Come sempre non mancheranno immagini, video, approfondimenti e le interviste ai protagonisti, per un'annata che si preannuncia come non mai combattuta grazie a club di grande tradizione, neopromosse combattive e tanti giovani talenti pronti a spiaccare il volo verso il mondo professionistico.

La trasmissione inizierà attorno alle 21:00 e sarà visibile sulle home page e sulle pagine facebook di Svsport.it, Lavocediasti.it, Lavocediimperia.it, Sanremonews.it, Lavocedigenova.it, Targatocn.it, Varesenoi.it e Torinoggi.it.