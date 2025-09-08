Tennistavolo, doppio podio per Simone Garello al nazionale di Terni

Non poteva iniziare meglio la nuova stagione agonistica per Simone Garello che ha conquistato una medaglia d’oro ed una di bronzo nel torneo nazionale giovanile, in programma a Terni sabato 6 e domenica 7 settembre.

Il giovane atleta verzuolese, grazie ad una prestazione superba, ha trionfato nella gara Under 17 ed è salito sul 3° gradino del podio anche nella categoria superiore. Garello, dopo essersi aggiudicato il proprio girone di qualificazione, ha superato brillantemente i vari turni del tabellone finale ad eliminazione diretta raggiungendo i quarti di finale nei quali ha eliminato, al termine di un combattutissimo match, il toscano Oliver Mankowski, testa di serie n. 1 del tabellone.

In semifinale ha prevalso, sempre per 3 a 2, sul sardo Gabriele Bianchi, mentre in finale non ha lasciato scampo al romano Giulio D’Arcangeli, sconfitto con un netto 3 a 0. Grazie a questo risultato il verzuolese si è qualificato per il Torneo Internazionale giovanile WTT in programma a Lignano Sabbiadoro ad inizio novembre. Garello si è inoltre classificato al 3° posto anche nella categoria Under 19. Il portacolori dell’A4 ha infatti raggiunto la semifinale nella quale ha dovuto arrendersi, al termine di un match molto equilibrato, al pongista lombardo Matteo Fantoni che si è poi aggiudicato la gara.

Nello stesso torneo buona è stata anche la prova fornita da Ettore Casonato che ha raggiunto gli ottavi di finale nella categoria Under 13.

