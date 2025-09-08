AAA cercasi giudici per Tiramisù World Cup 2025, unico giorno di selezione il 13 settembre

A calorie come siete messi? Per tutti gli amanti del tiramisù, abbiamo la notizia che fa per voi.

È proprio sua golosità il protagonista della Tiramisù World Cup 2025 che si terrà a Treviso dal 10 al 12 ottobre. L'obiettivo? Quello di eleggere il miglior tiramisù tra centinaia di preparazioni amatoriali (non possono partecipare i professionisti della ristorazione), sia per quanto riguarda la ricetta tradizionale sia per rivisitazioni creative.

Sono previste dettagliate procedure per garantire la freschezza degli ingredienti (quelli base sono forniti ai concorrenti direttamente dall'organizzazione). Per la cronaca, nella passata edizione ha vinto il tiramisù alla polvere di liquirizia, marmellata di arance e croccante di arachidi.

Per chi si sta già leccando i baffi all'idea di diventare uno dei giudici chiamati ad assaggiare i Tiramisù in gara nella fase di selezione della Tiramisù World Cup, sappiate che le candidature si apriranno solo sabato 13 settembre dalle 10 alle 24.

Se vi ritenete massimi esperti in materia e il vostro palato è più allenato che mai, prendete appunti, perché qui si richiedono competenze mica da ridere: ecco perché nel sito della Tiramisù World Cup è già possibile conoscere le mansioni che ciascuno sarà chiamato a svolgere e studiare il regolamento di gara, prima di cimentarsi nel questionario di 15 domande che sarà online nel “click-day” dalle ore 10 del mattino.

Per compilare il test e candidarsi come Giudice è necessario solo essere maggiorenni e rispondere correttamente al maggior numero possibile di quesiti. Chiunque può candidarsi come Giudice delle fasi di selezione, mentre i Giudici delle Semifinali e della Finale sono scelti tra professionisti del settore e di settori collaterali alla pasticceria. La partecipazione è gratuita e volontaria: in pratica non verrà richiesta alcuna somma di denaro per assaggiare i tiramisù e, contemporaneamente, non si riceverà alcun compenso o rimborso, anche per quanto riguarda le spese di viaggio.

Tutte le informazioni sono sul sito https://tiramisuworldcup.com; per accedere direttamente alla pagina di selezione giudici il link è https://tiramisuworldcup.com/giudici/. Astenersi non golosi!