Arrampicata, sulle Dolomiti un’Esperienza Airbnb con Stefano Ghisolfi

ROMA (ITALPRESS) - Dieci arrampicatori principianti o esperti potranno avvicinarsi all'arrampicata o perfezionare la propria tecnica guidati da Stefano Ghisolfi, tra i più grandi climber italiani di sempre. Partiranno da Cortina, cuore pulsante dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, per raggiungere le leggendarie Cinque Torri. Qui avranno l'opportunità di imparare i fondamenti o perfezionarsi su pareti naturali che hanno segnato la storia dell'alpinismo. Ghisolfi accompagnerà i partecipanti, alternando esercizi tecnici a dimostrazioni pratiche e momenti di confronto personale. Tra una scalata e l'altra, Ghisolfi condividerà retroscena e aneddoti della sua carriera ai vertici dello sport, offrendo agli ospiti l'opportunità di scoprire la sua visione dell'arrampicata come disciplina, passione e stile di vita.L'iniziativa è stata organizzata da Airbnb e arriva in un momento di crescente interesse per i viaggi a contatto con la natura. In particolare, un sondaggio condotto in collaborazione con YouGov stima che oltre 11 milioni di italiani scelgono il turismo lento, con una netta preferenza per esperienze autentiche e mete rurali - opzione scelta da un viaggiatore su due - a conferma di un orientamento verso soggiorni fuori dai circuiti più battuti. "Una tendenza - si legge in una nota - che si inserisce negli obiettivi più ampi di Airbnb, impegnata a rafforzare collaborazioni con partner locali e internazionali per promuovere un turismo responsabile in tutte le regioni che ospiteranno i Giochi Olimpici"."Scalo da oltre 20 anni, ma scopro qualcosa di nuovo tutti i giorni. Grazie a Airbnb, con questa Esperienza voglio trasmettere agli ospiti la mia passione, la mia visione di questo sport come modo di vivere, di rispettare sè stessi, gli altri e la natura. Che si tratti di un principiante o di un climber esperto, l'arrampicata è sempre un'occasione per crescere", spiega Stefano Ghisolfi.L'attività, in programma in un'unica data, il 29 settembre, sarà riservata a soli dieci ospiti.Le prenotazioni si apriranno il 10 settembre alle ore 12:00 CEST su airbnb.com/stefanoghisolfi, al prezzo simbolico di 26 euro. La partecipazione comprende tutte le attività di arrampicata sotto la guida diretta di Ghisolfi, che accompagnerà gli ospiti passo dopo passo tra tecniche fondamentali e momenti di condivisione sulla roccia. Le spese di viaggio verso le Dolomiti non sono incluse e i posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.