In Norvegia centrosinistra verso la vittoria, sconfitte le destre

ROMA (ITALPRESS) - Resta al governo della Norvegia il centrosinistra, secondo le stime TV2 e NRK. All'alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre, infatti, verrebbero accreditati 89 seggi, quattro sopra la maggioranza assoluta. Le destre guidate da Sylvi Listhaug, invece, si fermerebbero a quota 80 seggi.- foto Ipa agency, il premier uscente Jonas Gahr Støre -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

