A Cuneo apre la Fencing Sound Academy: un nuovo approccio formativo tra musica e scherma

Cresce l’offerta formativa sportiva per i giovani di Cuneo. Infatti da settembre aprirà i battenti una nuova realtà sportiva che ha come obiettivo di coniugare l’avviamento alla scherma olimpica, arricchendola con corsi di scherma laser, una disciplina spettacolare e coinvolgente che unisce tecnica schermistica, allenamento fisico e un tocco scenico unico.

Ma la vera novità che porterà la Fencing Sound Academy è l’inserimento di un nuovo modello di allenamento che utilizza il potere trasformativo della musica. Attraverso l’utilizzo di suoni e frequenze musicali, viene infatti rafforzata la concentrazione e stimolata la fiducia in sé, permettendo all’atleta di vivere la competizione con presenza, equilibrio e lucidità.

L’iniziativa, che non ha precedenti, vuole essere un’occasione per i giovanissimi atleti per acquisire non solo competenze di ordine tecnico-sportive ma di crescere in autostima e formazione personale.

La Fencing Sound Academy sarà presente a Cuneo Vive lo Sport il 14 settembre, occasione in cui bambini, ragazzi e adulti potranno provare gratuitamente questa nuova esperienza.

L’attività sportiva si svolgerà presso i locali della Parrocchia del Cuore Immacolato gentilmente concessa dal Parroco Don Carlo Occelli nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 in poi.