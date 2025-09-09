A Bra parcheggi blu gratuiti dal 10 al 27 settembre

Come già preannunciato nella conferenza stampa di presentazione di Cheese andata in scena stamane nella sede torinese della BPER, l’Amministrazione braidese ha deciso di sospendere il pagamento delle soste blu nel periodo compreso tra il 10 e il 27 settembre 2025. La Giunta ha così deciso di accogliere la richiesta presentata lo scorso 4 settembre dall’Ascom, che aveva chiesto all’amministrazione di venire incontro alle esigenze di clienti e commercianti in un periodo in cui, a causa degli allestimenti per la nuova edizione di Cheese in via di realizzazione, le possibilità di trovare parcheggio nel centro cittadino sono molto ridotte.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la centrale operativa della polizia municipale di Bra al numero 0172.413744 o scrivendo a polizialocale@comune.bra.cn.it .