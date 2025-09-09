 / Attualità

Attualità | 09 settembre 2025, 14:44

A Cuneo dal 16 settembre riparte la "palestra di vita"

Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 nel salone comunale del Centro Meet di Via C.S. Leutrum n.7

Immagine di repertorio

Il Comune di Cuneo intende riproporre agli over 65 della città la 14esima edizione della “Palestra di Vita Territoriale”, metodo ideato nel 1995, gestito dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - in collaborazione con la “Bottega del Possibile” per stimolare la pratica di uno stile di vita sano e di pensiero positivo.

L’attività “Palestra di vita territoriale” è finalizzata a promuovere il benessere psicologico e fisico della persona, a migliorare la qualità di vita trasmettendo una cultura positiva dell’invecchiamento, a fornire un sostegno psicologico alla persona valorizzando le risorse dei singoli, del gruppo e della comunità.

Nella “Palestra di Vita” oltre a socializzare, si offrono informazioni sulla salute, si fa allenamento mentale, si esprime la propria creatività e si migliora lo stile di vita. La partecipazione al gruppo della “Palestra di Vita” instaura un circolo virtuoso di auto – mutuo - aiuto che permette alle persone coinvolte di poter cercare insieme una via alternativa di fronte a determinate difficoltà del ciclo di vita. 

Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 nel salone comunale del Centro Meet di Via C.S. Leutrum n.7, a partire dal 16 settembre 2025 fino a giugno 2026.

Conduttrici: Dott.sse Alessia Morelli – Cinzia Basso, psicologhe e psicoterapeute conduttrici del metodo “Palestra di Vita”

Quota di partecipazione € 50,00 con possibilità di riduzione in base all’Isee.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, rivolgersi al Servizio Socio Educativo – Via Roma 2 - tel. 0171/444 450.

