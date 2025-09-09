A Murazzano si corre per la ricerca con “Dumse n’Andi per Greta”

Sabato 13 settembre, a Murazzano si potrà correre per chi non può e contribuire alla raccolta fondi per la ricerca sull’Atassia di Friedreich, malattia neurodegenerativa che compromette progressivamente il sistema nervoso e muscolare.

L’evento “Dumse n’andi per Greta”, sarà una corsa/camminata non competitiva, organizzata da Pro loco e Comune, in collaborazione con la Asd Dynamic Center Valle Belbo, che darà modo con l’iscrizione (offerta libera a partire da 10€) di raccogliere fondi in favore dell’associazione “Ogni giorno per Emma onlus”, che dal 2010 si impegna per sostenere la ricerca e le sperimentazioni mediche su una patologia che colpisce una persona su 50mila abitanti e che in Italia costringe circa 2000 persone, soprattutto giovani, a gravi problemi motori.

Saranno predisposti due percorsi, uno di 10 km per chi vorrà correre e uno di 8 km per la camminata, entrambi su tracciati misti asfalto e sentiero.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 in piazza Umberto I, mentre le partenze rispettivamente della camminata e della corsa, avverranno alle ore 16 e 16.30.

Il programma della manifestazione prevede in seguito una sessione di yoga con Daniela alle ore 18, un “pasta party” alle 19 e la serata musicale con dj Masa.

La possibilità di contribuire alla ricerca su una malattia non poi così rara invoglierà di certo molti runners, amanti dell’Alta Langa e del bellissimo borgo di Murazzano alla partecipazione.

Gadget in omaggio. Evento con supporto di UISP-Sport per tutti e Lovelanghe tour.