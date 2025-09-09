Domani i funerali dell'imprenditore morto in un incidente sulla Statale 28 a Ceva

Si svolgerà domani, mercoledì 10 settembre alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Bestagno, frazione di Pontedassio, il funerale di Paolo Gheza, l'uomo di 54 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto sabato scoro sulla Statale 28, a Ceva.

L’uomo era in sella alla sua moto insieme alla moglie quando, intorno alle 11, per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con un'automobile all'altezza dello svincolo per l’autostrada A6.

Per Paolo Gheza non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio non solo a Bestagno, ma anche in tutta la valle Impero e nella città capoluogo, dove l’uomo era conosciuto e stimato sia a livello personale che professionale.

Imprenditore attivo, Paolo Gheza ha collaborato negli anni a numerosi progetti per lo sviluppo del territorio, molti dei quali erano ancora in corso. In una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale di Pontedassio ha espresso vicinanza e dolore per la perdita: “Raccogliendo il diffuso cordoglio della popolazione per la tragica scomparsa di Paolo, ci stringiamo intorno alla famiglia Gheza, condividendone il dolore. È grande il vuoto lasciato dall’amico imprenditore, con il quale tanti progetti si sono sviluppati ed altri si stavano concludendo. Il suo sorriso e la sua giovialità mancheranno alla vita sociale del paese, di cui spesso è stato protagonista”.