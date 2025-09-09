A Valgrana è in arrivo  la 5ª edizione “Camminata per #gabo28sempre”

“Soltanto l'ardente perseveranza porterà al raggiungimento di una splendida felicità... Con te!” Barbara e Tiziano Fantino hanno negli occhi e nel cuore per sempre il loro Gabriele. Sono Ma&Pa, come li chiamava lui, come intatto è l’affetto che li lega.

A Valgrana, domenica 14 settembre, in ricordo di questo giovane 17enne morto a seguito di un tragico incidente, si terrà la 5ª edizione “Camminata per #gabo28sempre”.

Tutto è pronto: il ritrovo è previsto alle ore 9 dall’area sportiva, in via degli Alpini. Da qui, alle ore 10, la partenza su un facile percorso, un anello di 4,5 km quasi interamente sterrato, con rientro al campo sportivo. Una camminata adatta a tutti, anche per gli amici a quattro zampe, per vivere tutti insieme una domenica tra sorrisi e natura, ma soprattutto accompagnati dal ricordo di un meraviglioso sorriso, quello di Gabo, pieno di spensieratezza.

Per l’arrivo è stato organizzato un piccolo ristoro preparato dai genitori di Gabo per ringraziare i partecipanti ed in più quest’anno, per i più piccoli, ci saranno il trucca bimbi e le sculture di palloncini della Croce Rossa di Caraglio, nonché una piccola lotteria con premi a sorteggio.

Iscrizioni in loco con offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto all’istituto Comprensivo “Riberi” di Caraglio per l’aula di robotica dedicata a Gabriele. Tiziano e Barbara chiedono cortesemente, a quanti desiderano partecipare, di essere contattati al numero 3387111146 per comunicare il numero indicativo dei partecipanti, al fine di organizzare al meglio l’accoglienza.