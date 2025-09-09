 / Attualità

Attualità | 09 settembre 2025, 12:27

ATL e Camera di Commercio di Cuneo selezionano un esperto family e accessibilità bilingue (italiano e francese)

La figura si occuperà dello sviluppo di un nuovo prodotto turistico transfrontaliero. Invio candidature entro giovedì 18 settembre

Immagine di repertorio

Nell’ambito delle attività del progetto Paysage Plus_Aimable, finanziato nell’ambito della Programmazione Interreg VIA France-Italia Alcotra 2021-2027 PITER+ PAYSAGE, la Camera di Commercio di Cuneo e l’ATL del Cuneese hanno formalizzato, con una Convenzione di cooperazione, la loro intenzione di avanzare una procedura di affidamento comune per la selezione di un esperto family e accessibilità bilingue (italiano e francese).

L’esperto family e accessibilità, in collaborazione con il team di esperti tematici (outdoor e wellness, enogastronomia e prodotti tipici, family e accessibilità e digital transformation) coordinato da un Product manager, si occuperà della progettazione e dello sviluppo di un nuovo prodotto turistico transfrontaliero legato al turismo lento, sostenibile e inclusivo che favorisca l’integrazione tra territori costieri e interni.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per giovedì 18 settembre 2025 alle ore 18.00.

