Cuneo, proseguono i lavori di ristrutturazione nell'ex caserma Piglione

Il Comune di Cuneo avvia la gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione, manutenzione e ristrutturazione di alcuni locali deposito e magazzino all’interno dell’area della “ex Caserma Piglione” in via Bongiovanni.
L’intervento rientra nel progetto “Stazioni di Posta (Centro Servizi)”, finanziato con fondi PNRR, che mira a creare centri di servizio e inclusione per persone in condizioni di grave marginalità.
Il progetto, svolto in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Cuneese, prevede la riqualificazione di spazi destinati a servizi sociali, tra cui attività di supervisione sociale e sanitaria, ristorazione, distribuzione della posta e mediazione culturale.
L’importo complessivo dei lavori è di € 912.015,86, comprensivo di oneri di sicurezza e costi per la manodopera, con una durata prevista di 180 giorni consecutivi dalla consegna ufficiale dei lavori.
La procedura di affidamento sarà una gara negoziata telematica, con la consultazione di cinque operatori economici preventivamente selezionati in base a requisiti di qualificazione tecnica, economica e finanziaria.