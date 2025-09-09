 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 settembre 2025, 13:05

Il Tunnel di Tenda finisce in Consiglio provinciale di Imperia per il completamento della doppia corsia e l'addio al semaforo

Approvato un ordine del giorno che invita ministeri e enti competenti a fornire un cronoprogramma aggiornato dei lavori e a chiarire la copertura finanziaria necessaria

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Il Consiglio provinciale di Imperia ha posto al centro del dibattito il Tunnel del Tenda, approvando in aula un ordine del giorno che invita ministeri e enti competenti a fornire un cronoprogramma aggiornato dei lavori e a chiarire la copertura finanziaria necessaria. L’obiettivo indicato è chiaro: completare la tratta a doppia corsia, eliminare il semaforo all’ingresso e garantire un collegamento più rapido e sicuro tra Liguria e Piemonte.

Nel documento si richiama anche l’esigenza di ottenere conferme sulla partecipazione finanziaria da parte della Francia e della Regione Sud, ricordando che l’Italia ha già stanziato 35 milioni di euro. Secondo i dati diffusi, circa 10 mila veicoli hanno attraversato l’area in soli tre giorni, segno della necessità di tempi certi e di un rispetto rigoroso degli accordi internazionali.

Il presidente della Provincia, Claudio Scajola ha aggiunto che è in corso un confronto tecnico con la Francia: un incontro della scorsa settimana con il direttore generale di Anas ha portato allo studio di una relazione che valuti, in base all’altezza dell’ingresso del tunnel e ai sistemi di sicurezza disponibili, la fattibilità del passaggio in condizioni adeguate.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium