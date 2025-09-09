Il Tunnel di Tenda finisce in Consiglio provinciale di Imperia per il completamento della doppia corsia e l'addio al semaforo

Il Consiglio provinciale di Imperia ha posto al centro del dibattito il Tunnel del Tenda, approvando in aula un ordine del giorno che invita ministeri e enti competenti a fornire un cronoprogramma aggiornato dei lavori e a chiarire la copertura finanziaria necessaria. L’obiettivo indicato è chiaro: completare la tratta a doppia corsia, eliminare il semaforo all’ingresso e garantire un collegamento più rapido e sicuro tra Liguria e Piemonte.

Nel documento si richiama anche l’esigenza di ottenere conferme sulla partecipazione finanziaria da parte della Francia e della Regione Sud, ricordando che l’Italia ha già stanziato 35 milioni di euro. Secondo i dati diffusi, circa 10 mila veicoli hanno attraversato l’area in soli tre giorni, segno della necessità di tempi certi e di un rispetto rigoroso degli accordi internazionali.

Il presidente della Provincia, Claudio Scajola ha aggiunto che è in corso un confronto tecnico con la Francia: un incontro della scorsa settimana con il direttore generale di Anas ha portato allo studio di una relazione che valuti, in base all’altezza dell’ingresso del tunnel e ai sistemi di sicurezza disponibili, la fattibilità del passaggio in condizioni adeguate.