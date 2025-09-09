La Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi resta a fianco della comunità

Alla presenza di numerosi esponenti del Consiglio di amministrazione, con il presidente Paolo Blangetti e il direttore Sergio Bongioanni a fare gli onori di casa, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di lunedì 8 settembre la rinnovata filiale di Chiusa di Pesio, in piazza Vittorio Veneto 4.

Il momento inaugurale si è tenuto alla presenza di numerosi cittadini, tra cui il sindaco del paese Claudio Baudino. Il rinnovo dei locali va nella direzione di garantire ai clienti e soci della banca luoghi sempre più adeguati, capaci di coniugare comfort, efficienza e rispetto della privacy durante le operazioni e le transazioni bancarie.

Per contattare la filiale scrivere all’indirizzo e-mail fil03chiusadipesio@pianfeieroccadebaldi.bcc.it o chiamare il numero 0171/734255 .

“Con l’inaugurazione di questa rinnovata filiale – ha affermato il presidente della Bcc, Paolo Blangetti – abbiamo voluto mandare un messaggio molto chiaro: consapevoli che un altro istituto di credito lascerà il paese, Bcc Pianfei ha scelto invece di restare, anzi, vuole radicarsi sempre di più all’interno del paese e in tutta la vallata. Abbiamo iniziato prima ancora dei lavori a rafforzare la squadra, dimostrando coi fatti che ci siamo e che vogliamo esserci anche in futuro”.