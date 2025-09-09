La CRI di Peveragno all’estate ragazzi del paese e di Margarita

Frutto della collaborazione tra la Croce Rossa Italiana, Comitato di Peveragno e la Cooperativa Sociale “Gli Amici di Jim Bandana” che gestisce l’estate ragazzi nei due Comuni, anche quest’anno i Volontari della Croce Rossa hanno fatto conoscere ai bambini la propria attività, illustrato come “funziona” un’ambulanza, insegnato alcuni elementi base di primo soccorso e spiegato l’importanza del numero unico di emergenza 112

Alle attività hanno anche partecipato i tre giovani che prestano servizio civile ambientale presso il Comitato, con alcuni giochi per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente ed alla corretta gestione dei rifiuti

Il tutto condito da tanto divertimento ed interesse, grazie soprattutto al prezioso aiuto delle animatrici della Cooperativa