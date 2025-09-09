La Salsiccia di Bra conquista la Valle d'Aosta: 10mila metri venduti al Beer Cult Festival

Salsiccia di Bra grande protagonista di “Beer Cult- Il Festival della Cultura della Birra”, tenutosi a Saint Vincent dal 5 al 7 settembre. Un abbinamento inedito, ma particolarmente riuscito quello dell’alimento simbolo della città della Zizzola con le birre artigianali protagoniste del fortunato festival della Vallée.

Fortemente voluta dalla ConfCommercio Valle d'Aosta la salsiccia di Bra è stata degustata da migliaia di presenti al festival, in un sodalizio con la Vallée iniziato nel 2024 in occasione di Bra’s che prosegue con grande soddisfazione reciproca.

«In questi giorni a Saint-Vincent abbiamo capito una volta di più quanto la Salsiccia e più in generale i prodotti di Bra siano amati anche in Valle d’Aosta – spiega il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della ConfCommercio valdostana. La salsiccia, ma anche Bra tenero e Bra duro hanno riscosso un successo enorme nel pubblico del Beer Cult. Il nostro ringraziamento va al sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre alla ConfCommercio, alla Camera Valdostana, al Grand Hotel Billia e a tutti gli amici valdostani che hanno contribuito al successo della manifestazione».

Un weekend che ha unito microbirrifici valdostani ed eccellenze gastronomiche: 20.000 visitatori e collaborazioni consolidate per il futuro.

I numeri parlano chiaro e confermano il successo della prima edizione di BeerCult Saint Vincent, l'evento che ha animato la località valdostana riunendo per la prima volta quasi tutti i microbirrifici della regione insieme alle eccellenze del territorio.

I dati dell'edizione zero sono significativi: 12 aziende di food e 12 microbirrifici hanno dato vita a un'offerta gastronomica di qualità che ha attirato 20.000 visitatori. L'evento ha proposto 10 masterclass che hanno coinvolto complessivamente 150 partecipanti, 2 showcooking a cura dell’Unione Regionale Cuochi, 7 eventi di cui 1 spettacolo dedicato all’arte, al benessere e alla moda,1 concerto, 1 djset, e 4 spettacoli per famiglie il tutto durante i 3 giorni del Festival mentre sono stati distribuiti 25.000 token e utilizzati 15.000 bicchieri compostabili, a testimonianza dell'attenzione alla sostenibilità ambientale.

Le specialità gastronomiche hanno registrato numeri importanti: 10.000 metri di salsiccia del Consorzio di Bra venduti, 5.000 frittelle di mele consumate, 600 hamburger venduti, 300 tartare di carne valdostana, 50kg di fonduta e 700 piatti bavaresi che hanno deliziato i palati più fini.

«Un ringraziamento speciale va al Consorzio della Salsiccia di Bra, che ha portato a Saint Vincent una delle eccellenze più prestigiose del patrimonio gastronomico piemontese. La presenza della celebre Salsiccia di Bra ha rappresentato un valore aggiunto straordinario per l'evento, confermando la capacità di BeerCult di attrarre e valorizzare prodotti DOP di altissima qualità. Con ben 10.000 metri di salsiccia serviti, questa specialità ha conquistato il palato dei visitatori, dimostrando come l'incontro tra tradizioni gastronomiche diverse possa creare sinergie vincenti», spiega il direttore generale di Confcommercio Valle d’Aosta Adriano Valieri.

La collaborazione con la Valle d’Aosta proseguirà anche in occasione di Bra’s 2026, in programma a Bra dal 17 al 20 settembre 2026.