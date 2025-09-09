Mondovì, al via il nuovo anno scolastico: ritornano le modifiche alla viabilità in prossimità dei plessi scolastici

Dal 10 settembre 2025 al 10 giugno 2026 nei giorni scolastici stabiliti dal calendario della Regione Piemonte, dal lunedì al venerdì, ritornano le apposite delimitazioni (come da segnaletica verticale posta in loco) a Piazza, a Breo, all’Altipiano e nelle frazioni e in particolare:

Rione Piazza

- in via delle Scuole, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00 e del divieto di fermata nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e il civico 10 (lato sinistro ascendente) dalle ore 7.30 alle ore 19.30;

- in via Vico, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.40 alle ore 14.00 e del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto a lato del fabbricato censito al civico 56, ospitante l’Istituto Alberghiero “G. Giolitti”, in corrispondenza dell’area verde (eccetto veicoli del personale scolastico del medesimo istituto anzidetto);

- in piazza d’Armi, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella parte centrale e laterale adiacente l’ex plesso scolastico dalle ore 13.30 alle ore 14.00;

- in via Tortora nel tratto compreso tra l’ingresso veicolare di valle dell’Istituto “G. Baruffi” e via Ospedale, istituzione del senso vietato ascendente dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00;

- in via Tortora nel tratto compreso tra la salita A. Faletti di Barolo e il civico 43, in considerazione all’utilizzo da parte delle scuole dell’accesso carraio della palestra censita ai civici 33-35-37 di via E. Tortora, istituzione del segnale di pericolo bambini e del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

- in via Vasco, istituzione del senso vietato discendente dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00;

- in strada del Beccone, istituzione del senso vietato discendente dalle ore 7.30 alle ore 8.00;

Rione Breo

- in via della Funicolare e in via Garelli, nel tratto compreso tra via Funicolare e il numero civico 19, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 7.55 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00;

- in via P. Garelli nel tratto compreso tra via E. Tortora e il numero civico 29, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata permanente (nella vasca di sosta adiacente all’area verde, eccetto veicoli utenza scuola Istituto Casati per salita e discesa degli allievi frequentanti il medesimo istituto) dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30;

Rione Altipiano

- in via Matteotti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Risorgimento e l’intersezione con via Ortigara, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.00, dalle ore 12.30 alle ore 13.00 nonché nei giorni di martedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 17.15 e nei giorni di giovedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.30;

Rione Sant’Anna

- in via dei Tigli nel tratto tra via delle Ginestre e via delle Robinie, istituzione del divieto di transito, eccetto bus, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00;

Frazioni

- in via Vecchia di Pianfei nel tratto compreso tra il confine con Villanova Mondovì e strada S. Gottardo, istituzione del senso unico di marcia secondo la direzione strada S. Gottardo – strada dei Gregori – via Vecchia di Pianfei, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada di San Gottardo nel tratto compreso tra via Vecchia di Pianfei e strada dei Gregori, istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Vecchia di Pianfei verso piazza Valgiglio, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada di San Gottardo altezza strada dei Gregori, istituzione della direzione obbligatoria a destra su strada dei Gregori, per il traffico veicolare proveniente da piazza Valgiglio e diretto verso via Vecchia di Pianfei, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in via Vecchia di Cuneo nel tratto compreso tra il raccordo della SS 704 e strada Morosenga, istituzione del senso unico di marcia con direzione da Ospedale verso località Pogliola, dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada Morosenga, istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Vecchia di Cuneo verso strada del Merlo dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada del Merlo, istituzione del senso unico di marcia con direzione da piazza Valgiglio verso corso Alpi, dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada S. Giovanni dei Govoni nel tratto compreso tra la SS. 28 nord e strada dei Curetti, istituzione del senso unico di marcia con direzione di marcia da SS 28 nord verso strada di Gratteria, dalle ore 6.50 alle ore 7.05 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada dei Curetti nel tratto compreso tra strada S. Giovanni dei Govoni e strada dei Manelli, istituzione del senso unico di marcia con direzione di marcia da strada S. Giovanni a strada dei Manelli, dalle ore 6.50 alle ore 7.05 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada dei Bertini – fraz. Breolungi nel tratto compreso tra gli ingressi pedonali della scuola d’infanzia e quello della primaria, istituzione del divieto di transito eccetto bus.