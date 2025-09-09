Nuovo polo scolastico a Bagnolo Piemonte: la scuole medie aprono le porte

Domani, mercoledì 10 settembre segna un momento storico per l’istruzione di Bagnolo Piemonte: gli alunni della scuola secondaria di primo grado (Medie) dell’Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio” varcheranno per la prima volta la soglia del nuovo edificio situato accanto alla primaria, completando così il nuovo polo scolastico guidato dal dirigente Nicola Rossetto.

La novità più rilevante di quest’anno scolastico è quindi il trasferimento della scuola Media e della sede centrale dell’Istituto, comprensiva degli uffici di segreteria e di dirigenza, dalla storica sede di via Confraternita 42 al nuovo plesso di via Don Milani 9/B, con la sede legale ufficiale in via Sant’Anna 17.

L’inizio delle lezioni nel nuovo edificio segna la fine di un capitolo lungo generazioni: la “Scuola Media” di via Confraternita, che ha accolto numerosi studenti nel corso degli anni, cede il posto a una struttura moderna e funzionale. I lavori di costruzione della scuola e della palestra sono ormai completati, con spazi dedicati alla didattica e allo sport, e il grande cantiere viene progressivamente chiuso.

(Il polo scolastico di Bagnolo Piemonte che riunisce scuola primaria e media - Foto Erik Lazzari)

Il nuovo edificio comprende nove aule, quattro laboratori, locali per la refezione scolastica e gli uffici amministrativi, garantendo così un ambiente versatile e adeguato alle esigenze degli studenti e del personale scolastico.

La realizzazione del progetto è stata seguita quotidianamente e con attenzione, permettendo di portare a termine i lavori nonostante le difficoltà e le complessità tipiche di un cantiere di tale portata.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questa nuova struttura, considerandola non solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche un’occasione di crescita educativa per le nuove generazioni.

Il nuovo polo scolastico rappresenta un passo significativo verso una scuola moderna, sicura e attrezzata, pronta ad accogliere studenti e insegnanti per anni a venire.