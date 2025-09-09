Piazza don Cavallo e riqualificazione degli impianti sportivi: passi in avanti per la comunità di Cervere

A Cervere un'intensa attività di lavori pubblici sta caratterizzando la cittadina in questi mesi. Un'occhiata d'insieme rivela un notevole movimento che porterà presto alla conclusione di importanti progetti.

Tra i lavori più significativi, spicca la riqualificazione degli impianti sportivi, che comprende una serie di interventi mirati a migliorare l'efficienza energetica e la funzionalità delle strutture. Nello specifico, si è proceduto alla riqualificazione energetica degli spogliatoi mediante l'applicazione di un cappotto esterno e la sostituzione totale dei serramenti. A queste operazioni si aggiungono la sostituzione completa del locale caldaia per ridurre i consumi e migliorare la sicurezza; la realizzazione di un nuovo campo da padel e la riqualificazione dell'area esterna, nonché l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione per il campo da calcio.

Ma non si tratta solo di sport: considerata l'importanza della Fiera del Porro per Cervere, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova piazza che sarà intitolata a don Carlo Cavallo, storico parroco che gettò le basi per la coltivazione dell’"oro bianco" cerverese. I lavori, che saranno conclusi entro novembre, testimoniano l'impegno dell'amministrazione comunale nel valorizzare le tradizioni e le attività economiche locali.

"Questi lavori rappresentano un notevole passo avanti per lo sviluppo della nostra comunità", afferma l'amministrazione comunale.

"Grazie ai finanziamenti pubblici e privati, abbiamo potuto avviare questi progetti che miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini e valorizzeranno il nostro territorio", conclude il sindaco Corrado Marchisio.