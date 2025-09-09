Sanfrè premia l'eccellenza scolastica: il sindaco incontra gli studenti più meritevoli

Come ogni anno il sindaco di Sanfrè incontra gli studenti sanfredesi che si sono distinti al termine primo ciclo di istruzione.
In sala consiglio, martedì 9 settembre 2025, sono stati ricevuti cinque giovani alla presenza di una rappresentanza degli amministratori comunali.
Il sindaco, Giuseppe Barberis, dopo aver ringraziato per il loro impegno scolastico ed aver esortato i ragazzi a continuare con la stessa determinazione gli studi, ha omaggiato gli stessi con un piccolo presente quale segno tangibile del riconoscimento per l’impegno profuso.
All’incontro erano presenti anche i familiari dei cinque giovani cittadini sanfredesi.