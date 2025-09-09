 / Attualità

09 settembre 2025

Sanfrè premia l'eccellenza scolastica: il sindaco incontra gli studenti più meritevoli

Cinque giovani sanfredesi ricevuti in sala consiglio il 9 settembre dal sindaco Barberis per i risultati ottenuti al termine del primo ciclo di istruzione, presente anche una rappresentanza delle famiglie

Il sindaco di Sanfrè Giuseppe Barberis con i cinque studenti sanfredesi meritevoli

Come ogni anno il sindaco di Sanfrè incontra gli studenti sanfredesi che si sono distinti al termine primo ciclo di istruzione.

In sala consiglio, martedì 9 settembre 2025, sono stati ricevuti cinque giovani alla presenza di una rappresentanza degli amministratori comunali.

Il sindaco, Giuseppe Barberis, dopo aver ringraziato per il loro impegno scolastico ed aver esortato i ragazzi a continuare con la stessa determinazione gli studi, ha omaggiato gli stessi con un piccolo presente quale segno tangibile del riconoscimento per l’impegno profuso.

All’incontro erano presenti anche i familiari dei cinque giovani cittadini sanfredesi.

