Trinità: cittadini e imprese sostengono la cultura e le manifestazioni con l’“Art Bonus”

Il Comune di Trinità ha usufruito quest’anno dell’“Art Bonus”, per promuovere le attività culturali e ricreative del paese.

Si tratta di fondi devoluti liberamente da imprese, cittadini o organi locali per sostenere il patrimonio culturale e gli spettacoli locali.

In questo caso tutti coloro che hanno scelto di effettuare delle erogazioni liberali al Comune avranno diritto a un credito d'imposta del 65%, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 83/2014 e dalla Legge di stabilità 2016.

Molti fondi nel mese di luglio sono stati elargiti e resi ufficiali per Trinità. Per la manifestazione la "Brusatà 2025" sono stati donati 9.200 euro, mentre la Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano ha effettuato un’erogazione di 8.200 euro.

Contributi anche da parte delle aziende Lingua Tende e Cte Energy srl, entrambe per un importo complessivo di 500 euro.

In occasione della prossima “Fiera dji Pocio e dji Bigat”, in programma il 23 novembre, si rinnova l’invito: tutte le persone e le attività possono infatti ancora sostenere il Comune, ottenendo ulteriori agevolazioni fiscali.

COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE

BENEFICIARIO: Comune Di Trinità

IBAN: IT09S0617046900000000301061

CAUSALE: Art Bonus - Comune di Trinità -SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - FIERA DIJ POCIO E DiJ BIGAT 2025- Codice fiscale o P. Iva del mecenate - Nome Intervento (opzionale)