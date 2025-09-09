Verde urbano: a Bra intervento su un albero a rischio caduta

Nel primo pomeriggio di giovedì 11 settembre 2025 si procederà all’abbattimento di un albero posizionato all’angolo tra viale Madonna Fiori e via E. Brizio. Nel corso delle verifiche cicliche effettuate dai tecnici comunali con il supporto di un agronomo, infatti, l’esemplare arboreo ha mostrato un peggioramento delle sue condizioni di salute tali da pregiudicarne irrimediabilmente la stabilità meccanica. Pertanto, si è reso necessario intervenire con urgenza per salvaguardare la sicurezza della cittadinanza.

Per procedere all’intervento il tratto di strada interessato verrà chiuso al traffico. Come già avvenuto in passato in circostanze simili, anche quest’albero verrà sostituito nei prossimi mesi, nell’ambito delle usuali messe a dimora annuali.