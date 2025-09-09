CICLISMO / Elisa Balsamo seconda al Simac Ladies Tour al termine di un’estate difficile

Era il 30 luglio quando Elisa Balsamo si ritirava dal Tour de France al termine di una travagliata gara transalpina caratterizzata da numerose cadute. Da quel momento quattro settimane di recupero e allenamento per poi tornare finalmente in gara il 30 agosto alla Classica di Plouay, gara terminata in 25ª posizione senza rubare particolarmente l’occhio.

Martedì scorso si è poi presentata al via della 27ª edizione del Simac Ladies Tour, prestigiosa corsa a tappe olandese dedicata alle ruote veloci, che ha concluso al secondo posto dietro alla campionessa europea in carica Lorena Wiebes.

Il risultato ottenuto in classifica generale è il frutto di un’ottima settimana in cui la peveragnese si è ben distinta negli sprint, ottenendo cinque piazzamenti in top-10 su sei frazioni totali. Da segnalare soprattutto il secondo posto nella tappa inaugurale e il terzo nella frazione finale di domenica, sintomi di buona condizione.

Ora per la portacolori della Lidl-Trek si prospetta un finale di stagione tutto da vivere con la volontà di tornare al successo che manca ormai da giugno, quando la cuneese vinse la terza frazione del Tour de Suisse.